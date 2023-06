Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - 2.000 Euro Schaden verursacht

Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Weil ein junger Autofahrer einen Schaden von schätzungsweise 2.000 Euro an seinem Auto entdeckte, ermitteln nun Beamte des Polizeireviers Kehl. Der Mann hatte seinen BMW am Montag gegen 10:30 Uhr für etwa 15 Minuten auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Ohmstraße abgestellt, als er am Heck seines Fahrzeuge diverse Beschädigungen und helle Lackantragungen entdeckte. Hinweisgeber wenden sich bitte unter der Telefonnummer: 07851 893-0 an die Polizei.

/ma

