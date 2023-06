Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Widerstand geleistet

Offenburg (ots)

Bei einer Blutentnahme wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Betäungsmitteln leistete ein 36-Jähriger am frühen Montagmorgen gegen 3:30 Uhr Widerstand. Deswegen erwartet ihn nunmehr auch ein entsprechendes Strafverfaren. Der Mann hatte zuvor gegen 0:40 Uhr den vermeintlichen Diebstahl seines Autos im Bereich einer Tankstelle ihn der Schutterwälder Straße angezeigt. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen soll ein 41 Jahre alter Bekannter mit dem Mercedes des 36-Jährigen nach einem Tankvorgang einfach davon gefahren sein, weshalb der 36-Jährige die Polizei verständigte. Im Rahmen der polizeilichen Abklärung kam allerdings der 41-Jährige gegen 1:30 Uhr zu Fuß zur Tankstelle zurück und gab an, dass das Auto aufgrund eines technischen Defekts stehen geblieben war. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen dauern an.

