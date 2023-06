POL-OG: Bühl - Mit Drogen unterwegs

Sinzheim (ots) - Am Montagmorgen sollen unbekannte Täter versucht haben in der Rosenstraße in ein Wohnhaus einzubrechen. Bei dem Versuch die Sicherheitsvorkehrungen zu umgehen, sei der Inhaber gegen 2:30 Uhr geweckt worden. Das anschließende Bedienen der Rollläden und Lichtschalter soll die Unbekannten vertrieben haben. Der verursachte Sachschaden ist derzeit noch unbekannt. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden ...

mehr