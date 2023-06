Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bad Rippoldsau-Schapbach, L 93 - Alleinbeteiligter Motorradunfall

Bad Rippoldsau-Schapbach (ots)

Am Sonntagnachmittag soll ein 42-jähriger Motorradfahrer die L 93 von Bad Peterstal-Griesbach in Richtung Schapbach befahren haben und im Kurvenbereich aus Unachtsamkeit alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen sein. Der Suzuki-Fahrer habe sich dabei gegen 15:30 Uhr schwer verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Eine Lebensgefahr besteht nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Durch den Unfall entstand ein Schaden von circa 2.500 Euro.

/jo

