POL-OG: Gernsbach - Beim Einparken beschädigt? Zeugenaufruf!

Appenweier (ots) - Bei dem Wohnungsbrand am Freitagabend in der Zähringer Straße zog sich ein Hausbewohner schwere Brandverletzungen zu. Der ältere Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Tübingen geflogen. Der Mann verstarb am Wochenende infolge seiner schweren Verletzungen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. /vo Pressemitteilung vom 03.06.2023, 2:24 Uhr POL-OG: Appenweier - ...

mehr