POL-OG: Gaggenau - Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

Der abgetrennte Kopf eines Katers wurde am Samstagmorgen gegen 9 Uhr in der Gaggenauer Fußgängerzone aufgefunden. Der weiß-orange gemusterte Stubentiger wurde durch seine Besitzerin am Freitagabend gegen 21 Uhr im Bereich der August-Schneider-Straße letztmals gesehen. Wie das Tier zu Tode kam ist bislang ungeklärt. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler des Polizeireviers Gaggenau unter der Rufnummer, 07225 9887-0, entgegen.

