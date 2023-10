Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Handydiebstahl - Einbruch in Wohnung

Vogelsbergkreis (ots)

Handydiebstahl

Mücke. Unbekannte entwendeten am Samstag (30.09.), gegen 21 Uhr, ein Samsung S21 FE im Wert von circa 400 Euro. Nach aktuellem Kenntnisstand befand sich der Eigentümer des Handys zur Tatzeit in einem Schnellrestaurant in der Straße "Gottesrain" in Atzenhain. Wenig später stellte er den Verlust des Mobiltelefons fest. Wie genau die Täter das Gerät zunächst unbemerkt entwendeten, ist aktuell noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Wohnung

Romrod. Am Montag (02.10.), kam es in der Zeit zwischen 14 Uhr und 16 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Zeller Straße. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen brachen bisher unbekannte Täter die Wohnungstür gewaltsam auf und entwendeten dann eine Playstation 4 und ein weiß-rotes Mountainbike der Marke "Sprint" im Gesamtwert von etwa 500 Euro. Außerdem hinterließen die Einbrecher Sachschaden von mehreren tausend Euro in den Räumlichkeiten. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

