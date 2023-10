POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Polizeipräsidium Osthessen

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Verkehrsunfall mit Verletzten in Neuenstein

Am Dienstag, 03.10.2023, gg. 19:35 Uhr kam es auf der L3153 zwischen Neuenstein Aua und Mühlbach zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Neukirchener (Schwalm) befuhr die L3153 mit seinem Pkw in Richtung Aua als ihm eine landwirtschaftliche Zugmaschine, mit einem 29 jähringen Neuensteiner und einer 24 jährigen Neuensteinerin als Insassen, entgegenkam. Der Neukirchener geriet auf die entgegenkommende Fahrbahn und es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der landwirtschaftlichen Zugmaschine. Alle Insassen wurden verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 25000,- EUR.

Tageswohnungseinbruch am 02.10.2023 in Romrod, Zeller Strasse

Am Montag, den 02.10.2023, kam es in der Zeit zwischen 14:00 und 16:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Zeller Straße in Romrod. Bisher unbekannte Täter brachen gewaltsam die Wohnungstür auf und entwendeten u.a. eine Spielekonsole und ein Fahrrad im Gesamtwert von 500 Euro. Nach der Tat verwüsteten die Täter die Wohnung. Nach einer vorläufigen Schätzung der Einsatzkräfte beläuft sich der dadurch entstandene Sachschaden auf ca. 15.000 Euro. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei übernommen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Alsfeld unter 06631-974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Online-Wache der Polizei: www.polizei.hessen.de.

