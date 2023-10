Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilungen des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Verkehrsunfall auf BAB 4 mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, dem 03.10.2023, gegen 15:40 Uhr, kam es auf der BAB 4 in Fahrtrichtung Osten, zwischen den Anschlussstellen Gerstungen und Wommen, auf Höhe km 326,5, Gemarkung Gerstungen, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW bis 3,5t. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 76-jähriger Fahrer aus Hungen mit seinem BMW den linken von zwei vorhandenen Fahrstreifen der Bundesautobahn. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er ins Schleudern und prallte gegen die linke Heckseite eines auf der rechten Spur fahrenden Renault Masters mit polnischer Zulassung. Durch den Primäranstoß geriet der Renault Master seinerseits ins Schleudern, stieß gegen die Betongleitwand der Mittelbegrenzung und kam auf der linken Fahrspur stehend in seine Endposition. Der BMW kam nach dem Zusammenstoß mit dem Renault Master nach rechts von der Fahrbahn ab, wurde von der Schutzplanke abgeleitet und erreichte auf der rechten Fahrspur stehend seine Endposition. Der 44-jährige, polnische Fahrer des Renault Master und seine polnische Beifahrerin wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Fahrer des o. g. BMW blieb unverletzt. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 90000,-EUR geschätzt. Die BAB 4 musste in Fahrtrichtung Osten über die Dauer von 1,5 Stunden voll gesperrt werden. Neben zwei Funkstreifen der Autobahnpolizei Bad Hersfeld waren die freiwillige Feuerwehr Obersuhl, zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort.

Gefertigt: Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld, Siebert, PHK

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht vom 02.10.2023 zwischen 08:20 Uhr und 10:20 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz in der Fuldaer Straße 31a, 36119 Neuhof

Am Montag, den 02. Oktober 2023, kam es am frühen Morgen, in der Zeit zwischen 08:20 Uhr und 10:20 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Lidl-Parkplatz im hinteren rechten Bereich, in Neuhof. Ein bisher unbekannter PKW oder vermutlich Transporter rangierte auf dem dortigen Parkplatz im hinteren rechten Bereich und stieß mit seinem Fahrzeug gegen den dort abgeparkten Pkw der Geschädigten. Der PKW oder Transporter entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallflüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Neuhof unter der Rufnummer 06655/9688-0 in Verbindung zu setzen.

Gefertigt: Polizeipräsidium Osthessen, Polizeistation Fulda, Polizeiposten Neuhof, POK Blankenburg

