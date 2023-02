Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Haftbefehl realisiert

Apolda (ots)

Am gestrigen Sonntag realisierte die Polizei einen Haftbefehl gegen eine 39-jährige Apoldaerin. Die Betroffene konnte durch die eingesetzten Beamten in Pfiffelbach angetroffen werden. Gegen sie bestanden zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Erfurt. Da sie die Geldstrafe in Höhe von 350 Euro nicht aufbringen konnte, muss die junge Frau die nächsten 14 Tage in der Justizvollzugsanstalt in Chemnitz verbringen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell