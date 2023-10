POL-OH: Kleintransporter fährt auf Gespann mit Pferdeanhänger auf

Eiterfeld (ots) - Am Montag (02.10.), um 12:30 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße 3171 zwischen den Ortsteilen Fürsteneck und Oberweisenborn, an der Kreuzung mit der Kreisstraße 136, ein Verkehrsunfall. Eine 35-Jährige Audi-Fahrerin befuhr die L 3171 von Fürsteneck kommend in Richtung Oberweisenborn. An der Kreuzung zur K 136, von Wölf kommend, wollte eine 74-Jährige Citroen-Fahrerin nach links in Richtung ...

mehr