Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldung für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Freitag (29.09.), um 9:40 Uhr, beschädigte ein unbekannter Lkw-Fahrer eine Leuchtreklame einer Gaststätte in der Rittergasse, als er diese im Rahmen einer Anlieferung für ein anderes Lokal passierte. Der Lkw-Fahrer verließ unerlaubt die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 280 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621-932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

