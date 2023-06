Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230611-1: Zusammenstoß zwischen LKW und Motorrad

Bergheim (ots)

Am Samstagmorgen (10.06.2023 gegen 09:50 Uhr) verletzte sich eine Motorradfahrerin (39) bei einem Verkehrsunfall in Bergheim- Niederaußem schwer. Nach ersten Erkenntnissen befuhr sie mit ihrem Motorrad die Dormagener Straße (B477) in Niederaußem, aus Richtung Rheidt kommend in Richtung Bergheim. Zur gleichen Zeit befuhr ein Sattelzug die B477 in entgegengesetzter Richtung. Der Fahrer (59) bog nach links auf die Werkstraße in Richtung Kraftwerk ab. Beim Abbiegevorgang kam es zur Kollision des Motorrads mit der Zugmaschine des LKW- Gespanns. Die Motorradfahrerin zog sich durch den Aufprall schwere Verletzungen zu. Sie wurde nach Erstbehandlung vor Ort durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Motorrad wurde durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt. Für die Dauer der Maßnahmen war die B477 in Fahrtrichtung Bergheim bis gegen 11:00 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde an der Einmündung abgeleitet. Hinsichtlich der genauen Umstände, die zum Zustandekommen des Verkehrsunfalles führten, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. (pw)

