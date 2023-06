POL-REK: 230609-2: Fahrrad- und Pedelecfahrer stießen zusammen

Kerpen (ots) - Zeugen gesucht Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach unbekannten Autodieben. Sie sollen am Dienstagabend (6. Juni) den Fiat einer 27-Jährigen vom Park & Ride Parkplatz am Autobahnkreuz Kerpen entwendet haben. Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Autos nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an ...

