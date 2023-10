Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wahlplakate beschädigt - Dieseldiebstahl - Einbruch in Fahrradladen

Fulda (ots)

Wahlplakate beschädigt

Fulda. In der Nacht zu Freitag (29.09.), zwischen 20 Uhr und 4.30 Uhr, beschmierten Unbekannte im Bereich eines Parkhauses in der Bardostraße und im Bereich des Kreisels in der Magdeburger Straße/Ecke Zieherser Weg Wahlplakate mit roter Farbe. Insgesamt entstand mehrere hundert Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dieseldiebstahl

Fulda. Am Parkplatz Rotkopf an der A7 stahlen Unbekannte in der Nacht zu Freitag (29.09.), zwischen 20 Uhr und 4 Uhr, mehrere hundert Liter Diesel aus dem Tank eines Gliederzugs. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Fahrradladen

Fulda. In der Amand-Ney-Straße brachen Unbekannte am Samstag (30.09.), zwischen 15 Uhr und 23 Uhr, in einen Fahrradladen ein. Die Täter gelangten über ein Fenster ins Gebäude und stahlen ein schwarzes Pedelec des Herstellers Bulls und Fahrradbekleidung im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

