Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und hohem Sachschaden

Eiterfeld (ots)

Am Samstag (30.09.), gegen 12.30 Uhr, befuhr ein 43-jähriger Mann aus einem Eiterfelder Ortsteil mit einem Pkw samt Anhänger die Landesstraße 3170 von Eiterfeld in Richtung Arzell. Als er in Höhe des Umspannwerkes nach rechts in den dortigen geteerten Feldweg abbiegen wollte, bemerkte dies ein nachfolgender 44-jähriger Mann aus einem Eiterfelder Ortsteil offenbar zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf den Anhänger auf. Der Anhänger wurde durch den Aufprall aus der Anhängerkupplung und gegen das ziehende Fahrzeug gedrückt. Bei dem auffahrenden Pkw lösten alle Airbags aus und der Fahrer musste verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 19.500 Euro.

Gefertigt: Polizeistation Hünfeld, POK Breidung

