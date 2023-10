Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 2 Verkehrsunfälle in Fulda

Fulda (ots)

1.

Fußgänger seitlich in abbremsenden PKW gelaufen / leichtverletzt.

Ein 73-jähriger Mann aus Fulda, lief zu Fuß zunächst auf dem Gehweg der Schlitzer Straße in Richtung Horas. In Höhe einer Postfiliale wollte der Fußgänger die Fahrbahn überqueren. Ohne auf den Fahrzeugeverkehr zu achten, lief er seitlich in einen auf der Schlitzer Straße fahrenden, aber verkehrsbedingt abbremsenden, PKW. Glücklicherweise wurde der unachtsame 73-Jährige dabei nur leichtverletzt. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht erforderlich. Der Fahrer des PKW, ein 33-jähriger Mann aus Fulda, kam mit dem Schrecken davon. Sein PKW, ein Fiat, blieb völlig unbeschädigt. Es entstand keinerlei Sachschaden.

2.

Verkehrsunfall mit Fahrschulauto / eine leichtverletzte Person

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von 20 000,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag (29.09.), 13.00 Uhr in Künzell, Oberer Ortesweg Ecke der Straße Am Kies.

Ein 79-jähriger Mann aus Künzell befuhr mit seinem PKW, einem Opel Mokka, in Künzell die Straße Am Kies in Fahrtrichtung der Straße Oberer Ortesweg. Im Kreuzungsbereich wollte der 73-Jährige nach links in den Oberen Ortesweg einbiegen. Vermutlich aufgrund blendender Sonne übersah der 73-Jährige einen auf dem Oberen Ortesweg von rechts kommenden und bevorrechtigt fahrenden PKW. Dieser konnte nicht mehr ausweichen, es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der 73-jährige Unfallverursacher kam mit dem Schrecken davon. Im beteiligten PKW, einem VW Golf, befand sich ein Fahrschullehrer mit seiner Fahrschülerin auf Fahrausbildung. Während der Fahrschullehrer, ein 60-jähriger Mann aus Künzell, leichtverletzt wurde, blieb die Fahrschülerin, eine 17-jährige junge Frau aus Eichenzell stammend, unverletzt. Eine medizinische Versorgung des Leichtverletzten vor Ort war nicht erforderlich.

