Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwerer Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer am 30.09.2023 in der Gemarkung Künzell

Fulda (ots)

Zu einem tragischen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang kam es am Samstag (30.09.) gegen 11.00 Uhr in der Gemarkung Künzell in der Ortslage von Dirlos.

Eine 43-jährige Frau aus Hofbieber befuhr mit ihrem PKW, einem Skoda Fabia, die L 3429 aus Richtung Dirlos kommend in Fahrtrichtung Wissels. Etwa in Höhe des dortigen Maislabyrinths wollte die 43-Jährige nach links über die Gegenfahrspur abbiegen. Wegen eingeschränkter Sicht übersah sie jedoch einen aus Fahrtrichtung Wissels in Fahrtrichtung Dirlos fahrenden Kradfahrer. Dieser konnte nicht mehr ausweichen konnte und prallte frontal in den abbiegenden PKW. Der Kradfahrer, ein 31-jähriger Mann aus Dipperz stammend, wurde von seinem Motorrad zu Boden geschleudert und schwerstverletzt. Trotz des schnell vor Ort eingetroffenen Rettungsdienstes kam für den 31-Jährigen jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch auf dem Weg ins Krankenhaus.

Die 43-jährige Unfallverursacherin erlitt einen schweren Schock. Glücklicherweise blieben ihre beiden Kinder, 9 Jahre und 6 Jahre alt, die sich mit in dem PKW befanden, unverletzt.

Der PKW und auch das Motorrad, eine Ducati Multistrada Rally, wurden stark beschädigt. Beide Fahrzeuge mussten jeweils durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden.

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 30 000,- Euro.

Zur genaueren Klärung der Gesamtumstände ordnete die Staatsanwaltschaft Fulda an, einen Gutachter an die Unfallstelle zu entsenden.

Die Unfallstelle war für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt.

Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell