POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstahl aus Garage

Nienburg (ots) - (KEM) Am Dienstag, den 13.06.2023, gegen 13.20 Uhr wurde ein 7-jähriges Kind bei einem Verkehrsunfall in Nordsehl leicht verletzt. Ein 28-jähriger Hannoveraner fuhr an der Landstraße Höhe Hausnr. 111 an einem Bus vorbei und übersah dabei ein Kind, welches hinter dem Bus die Straße überqueren wollte. Trotz Bremsversuchs konnte der 28-Jährige ...

