Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auffahrunfall zwischen zwei Sattelzügen

Bad Hersfeld (ots)

Niederaula - In der Nacht vom 29.09.2023 auf den 30.09.2023 ereignete sich gegen 23:45 Uhr auf der BAB7 in Höhe der Anschlussstelle Niederaula ein Auffahrunfall, an dem zwei Sattelzüge beteiligt waren. Nach ersten Erkenntnissen befuhren beide LKW vom Hattenbacher Dreieck kommend den rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Fulda. Im Bereich der Anschlussstelle Niederaula musste der 55-jährige rumänische Fahrer eines in Deutschland zugelassenen Sattelzuges verkehrsbedingt bremsen. Sein 56-jähriger Landsmann bemerkte dies zu spät und konnte seinen österreichischen LKW nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Trotz des Versuches, auf den linken der beiden Fahrstreifen auszuweichen, kollidierte die rechte Seite der Zugmaschine mit dem Heck des vorrausfahrenden Aufliegers. Beide Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden dürfte ca. 50.000 Euro betragen. Für die Dauer der Bergungsarbeiten waren beide Fahrstreifen blockiert und der Verkehr lief über den Beschleunigungsstreifen an der Unfallstelle vorbei. Gegen 04:10 Uhr konnte die Autobahnmeisterei den Verkehr wieder komplett freigeben.

