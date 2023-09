Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Vermisste Frau wieder aufgefunden

Bad Hersfeld (ots)

Die seit dem 27.09. als vermisst gemeldete 61 jährige Frau aus einem Pflegeheim in Neuenstein, Ortsteil Obergeis, wurde am heutigen Abend (29.09.), gegen 18:50 h, im Bereich eines Straßengrabens zwischen Untergeis und Gittersdorf aufgefunden. Die Person wurde mittels Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus zur weiteren Versorgung verbracht. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung über die in der Angelegenheit eingegangenen Hinweise.

