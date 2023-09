POL-OH: Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem PKW

Bad Hersfeld (ots) - Im Seilerweg wurde am Donnerstag, zwischen 07:20 Uhr und 13:15 Uhr, ein in Höhe der Hausnummer 52 geparkter blauer PKW Skoda Scala durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem Skoda entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenaussagen und Hinweise ...

