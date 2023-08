POL-DU: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Düsseldorf - Duisburg-Neuenkamp: Aktueller Ermittlungsstand nach Schusswaffengebrauch-Obduktion durchgeführt

Duisburg (ots) - Ein lauter Knall ließ am Donnerstagabend (17. August) gegen 20:10 Uhr eine Anwohnerin auf der Goethestraße aufschrecken. Als die Duisburgerin aus dem Fenster sah, entdeckte sie einen qualmenden Zigarettenautomaten und beobachtete, wie eine Gruppe Jugendlicher fußläufig in Richtung Hoevelerstraße flüchtete. Polizisten stellten in Tatortnähe fünf ...

mehr