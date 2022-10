Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kriminelle machen sich an Roller zu schaffen

Zeugen melden verdächtige Beobachtungen

Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Darmstadt (ots)

Zwei 18 und 19 Jahre junge Männer sind am späten Samstagabend (8.10.) in der Karlstraße vorläufig festgenommen worden. Das Duo steht im Verdacht, sich gegen 24 Uhr an einem dort abgestellten Roller zu schaffen gemacht zu haben, mutmaßlich mit dem Ziel, das Fahrzeug zu entwenden. Zeugen hatten die verdächtigen Geräusche bemerkt, die jungen Männer beobachten können und umgehend die Polizei alarmiert. Die hinzueilenden Streifen stellten das Duo noch in Tatortnähe und brachten sie zur Polizeistation. Dort erfolgten die Anzeigenaufnahme und ihre erkennungsdienstlichen Behandlungen. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurden der 18-jährige Griesheimer und sein 19-jähriger Komplize aus Darmstadt, nach Hause entlassen. Beide werden sich nun zukünftig strafrechtlich verantworten müssen.

