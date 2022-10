Münster (ots) - Auf ein hochwertiges Fahrrad vom Hersteller "Cube" hatten es Diebe am frühen Montagmorgen (10.10.) in der Straße "Auf dem Bügel" abgesehen. Gegen 2.45 Uhr verschafften sich die Täter Zugang zu dem Grundstück, brachen den Schuppen auf und entwendeten das Fahrrad in der Farbe Silber. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt wegen des besonders ...

