Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster- Altheim: Schuppen aufgebrochen

Fahrrad entwendet/ Zeugen gesucht

Münster (ots)

Auf ein hochwertiges Fahrrad vom Hersteller "Cube" hatten es Diebe am frühen Montagmorgen (10.10.) in der Straße "Auf dem Bügel" abgesehen. Gegen 2.45 Uhr verschafften sich die Täter Zugang zu dem Grundstück, brachen den Schuppen auf und entwendeten das Fahrrad in der Farbe Silber. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell