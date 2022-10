Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Alkoholisierter 45-Jähriger ruft Polizei auf den Plan

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein alkoholisierter 45-Jähriger hat am späten Freitagabend (07.10.) die Polizei auf den Plan gerufen und musste die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen. Gegen 22.20 Uhr verständigten Zeugen über Notruf die Polizei nachdem der Mann in einem ehemaligen Hotel im Nordring zwei Frauen belästigt und unter anderem mit einem Stuhl geschlagen haben soll. Die alarmierte Streife traf den Beschriebenen vor dem Anwesen an. Bei der anschließenden Festnahme leistete der 45 Jahre alte Mann Widerstand und trat mehrfach nach dem Streifenteam. Mit Unterstützung einer weiteren Streife konnte er schließlich dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,04 Promille, was eine Blutentnahme nach sich zog. Die Polizeikräfte erstatteten Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstands und des tätlichen Angriffs.

