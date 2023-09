Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht - Geparkter PKW in Marienstraße in Hünfeld angefahren

Hünfeld (ots)

Am 28.09.2023 beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug einen zwischen 07:20 Uhr und 13:20 Uhr in der Marienstraße in Höhe der Hausnummer 1 am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW VW Tiguan eines Nüsttaler Fahrzeugbesitzers. An dem geparkten VW Tiguan wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Wer das Unfallgeschehen im o.g. Zeitraum beobachtet hat, oder Hinweise zu dem Unfallgeschehen/ dem Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Hünfeld unter der Rufnummer: 06652/96580 zu melden.

