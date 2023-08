FW-Schermbeck: Person in Wohnung

Schermbeck (ots) - Gestern um 17.15 Uhr wurden die Löschzüge Schermbeck und Altschermbeck mit dem Einsatzstichwort "H3 - Person in Wasser" zum Hilbergskamp alarmiert. Grund für den Einsatz war ein gekentertes Kanu auf der Lippe. Kurze Zeit nach dem Eintreffen an der Einsatzstelle kam jedoch die Rückmeldung über die Leitstelle, dass sich keine Personen mehr im Wasser befinden. Demnach endete der Einsatz für die Feuerwehr Schermbeck um 17.41 Uhr. Rückfragen bitte an: ...

