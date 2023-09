Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht im Bereich der Polizeistation Bad Hersfeld - Zeugenaufruf

Bad Hersfeld (ots)

Am Samstag (30.09.2023) kam es in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 14.45 Uhr in Bad Hersfeld, Breitenstraße Höhe Haus-Nr. 35, zu einer Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden. Ein Verkehrsteilnehmer parkte seinen PKW, VW Caddy, Farbe weiß, vor der oben genannten Anschrift, auf einem vorhandenen Parkstreifen. Gegen 14.45 Uhr fuhr er mit diesem Fahrzeug weiter und bemerkte daran erst nach Ankunft an seiner Firmenadresse Beschädigungen im Bereich der Frontverkleidung und des vorderen Kennzeichenschildes. Der Gesamtschaden wird auf etwa 750 Euro geschätzt. Ein Verursacher machte sich nicht bemerkbar und entfernte sich somit unerlaubt vom Unfallort. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet um Zeugenaussagen und Hinweise zu dem Vorfall unter der 06621 / 932-0 oder per Mail an pst-hersfeld.ppoh@polizei.hessen.de

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell