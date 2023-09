Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand einer Gartenlaube

Nordhausen (ots)

Am Freitagabend brannte in Sollstedt eine Gartenlaube. Kurz nach 19:00 Uhr wurde der Brand in der Kleingartenanlage "Sparte Wippertal e. V.", die sich südlich der L3080 zwischen Obergebra und Sollstedt befindet, bemerkt. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich das Feuer schon erheblich ausgebreitet. Entsprechend wenig war für die eingesetzten Feuerwehren noch zu retten. Das Holzhaus brannte vollständig nieder. Gegenwärtig wird von einem Schaden um 3.000 Euro ausgegangen. Personen wurden nicht verletzt. Brandstiftung kann als Brandursache nicht ausgeschlossen werden. Die Nordhäuser Kriminalpolizei ermittelt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell