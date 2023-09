Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Werkzeuge aus Baucontainer entwendet - Wer kann Hinweise geben?

Roßleben (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Zeit vom 8. Juni 17.30 Uhr bis 9. Juni 07.00 Uhr gewaltsam auf ein Firmengelände eines Werkzeughandels im Gewerbering ein. Hierfür trennten die Täter einen Metallzaun auf. Mit einem noch unbekannten Werkzeug wurde in der Folge ein Baucontainer auf dem Gelände aufgebrochen. Mit verschiedenen Werkzeugen im Wert von etwa 10000 Euro verschwanden die Diebe in unbekannte Richtung. Zum Diebesgut gehören ausschließlich Akku-betriebene Schlagschrauber, Stemmhämmer und verschiedene Sägen der Marke Makita.

Die Polizeiinspektion Kyffhäuser such nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat und den Tätern geben können.

Wurde beobachtet, ob Fahrzeuge zum Abtransport der Werkzeuge an dem Firmengelände zum Einsatz kamen? Wem sind Personen vor der Tat aufgefallen, die sich verdächtig verhalten haben? Wem wurden diese Werkzeuge zum Verkauf angeboten?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kyffhäuser unter der Telefonnummer 0361/574365100 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell