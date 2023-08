POL-NB: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Kleinkindern und deren Müttern

Ribnitz-Damgarten (LK V-R) (ots) - Am 23.08.2023 gegen 13:00 Uhr kam es zu einem Brand eines Nebengelassen in Ribnitz-Damgarten. Beim Eintreffen der Polizei am Brandort wurde festgestellt, dass ein an das Haus angrenzender Holzunterstand in voller Ausdehnung brannte. Die Wand des angrenzenden Wohnhauses wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Insgesamt entstand ein Gesamtschaden von ca. 30.000 Euro. Die Ursache für ...

mehr