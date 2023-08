Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Nebengelasses in Ribnitz-Damgarten

Ribnitz-Damgarten (LK V-R) (ots)

Am 23.08.2023 gegen 13:00 Uhr kam es zu einem Brand eines Nebengelassen in Ribnitz-Damgarten. Beim Eintreffen der Polizei am Brandort wurde festgestellt, dass ein an das Haus angrenzender Holzunterstand in voller Ausdehnung brannte. Die Wand des angrenzenden Wohnhauses wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Insgesamt entstand ein Gesamtschaden von ca. 30.000 Euro. Die Ursache für den Brand liegt vermutlich in Arbeiten des 81jährigen Hauseigentümers, welcher zuvor Unkraut neben dem Haus mit einem Gasbrenner entfernte und die Reste in einer Biotonne entsorgte. Das Feuer ging nach derzeitigem Kenntnisstand von dieser Tonne aus und griff dann auf den Unterstand über. Der deutsche Hauseigentümer, welcher sich, gemeinsam mit seiner Ehefrau, bei Brandausbruch in dem Wohnhaus befand, wurde nicht verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr war mit 36 Kameraden aus Ribnitz-Damgarten und Klockenhagen zur Brandbekämpfung im Einsatz. Im Bereich des Brandortes kam es zu temporären Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

