Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Präventionskampagne zur Sensibilisierung gegen Taschendiebstahl und Diebstahl aus Taschen und Behältnissen in Supermärkten

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Nordthüringen (ots)

In den zurückliegenden Monaten kam es im Zuständigkeitsbereich der Landespolizeiinspektion Nordhausen vermehrt zu Handtaschendiebstählen im Rahmen von Einkäufen. In der 39. Kalenderwoche fanden in den vier Nordthüringer Landkreisen flächendeckende Präventionsveranstaltungen der Polizei an Märkten und Einkaufszentren statt. Inhaltlich wurden Besucher der Märkte durch Polizeibeamte sensibilisiert, wie man Geldbörsen und Taschen richtig trägt oder verstauen sollte, damit sie durch Diebe während des Einkaufs dieser Wertgegenstände nicht erleichtert werden.

Oftmals ist der Diebstahl der Handtasche, in welcher sich für gewöhnlich auch die Geldbörse befindet, eine Vortat, um an die Scheckkarten der Passanten zu kommen. Im Nachgang versuchen die Täter sodann durch Auszahlungen an Geldautomaten in kurzer Zeit an ihr Bargeld zu kommen. In der Regel passiert diese Tathandlung noch bevor eine Scheckkarte gesperrt ist.

Durch eine entsprechende Sensibilisierung der Passanten kann dieses Unheil abgewendet werden. Die Polizei rät hierzu, dass Sie stets die Wertgegenstände nicht offen einsehbar tragen. Am ratsamsten verstauen Sie die Geldbörsen an dem Körper noch unter der Oberbekleidung wie Jacken. Lassen Sie Handtaschen und andere Taschen nie unbeaufsichtigt. Das heißt, sie sollten weder im Einkaufswagen oder -Korb für jedermann im Zugriffsbereich liegen, noch daran gehängt werden.

Schützen Sie, was Ihnen wichtig ist! Durch Ihr Verhalten können Sie die beschriebenen Taten abwenden!

Sollte es dennoch zu solchen Taten gekommen sein, rät die Polizei unbedingt zu einer Anzeigenerstattung bei der örtlichen Polizeidienststelle. Über Ihre Hausbanken oder auch durch die Polizei können Sperrungen der Scheckkarten veranlasst werden.

Die Beamten der Nordhäuser Polizei weilten am Freitag in den Vormittagsstunden an einem Einkaufzentrum in Nordhausen. Geschulte Blicke der Polizeibeamten Grunwald und Schüppel in die Einkaufswagen der Passanten taten einiges an Verbesserungspotenzial an der Trageweise von Handtaschen und Geldbörsen auf. Bei einem sehr regen Treiben in und um das Einkaufzentrum konnten vielen Passanten am Darrweg Tipps zum Tragen und Verstauen der Geldbörsen gegeben werden. Die zahlreichen Bürgergespräche zeigten einige Möglichkeiten auf, um den Tätern das erfolgreiche Stehlen aus Taschen deutlich zu erschweren.

Weitere Hinweise können Sie dem folgenden Link entnehmen: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/achten-sie-auch-beim-einkaufen-auf-ihre-wertsachen/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell