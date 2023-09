LPI-NDH: Papierbänder behindern Verkehr

Mühlhausen (ots) - In der Thomas-Müntzer-Straße kam es am Donnerstag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrrad und einem Pkw. Beim Abbiegen übersah der Autofahrer den 12-jährigen Radfahrer, der die Fahrbahn querte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Junge leicht verletzt wurde. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

mehr