POL-VK: Trickdiebstahl zum Nachteil eines 92-jährigen

Heusweiler (ots)

Am Samstag, dem 23.09.23, wurde der Geschädigte gegen 13:15 Uhr vor seinem Anwesen in der Mozartstraße von einer jungen Frau angesprochen. Sie befand sich in Begleitung eines Kindes und fragte nach Geld und etwas zu Trinken. Als der Mann in seinem Haus Geld holen wollte, bemerkte er, dass beide Personen ihm bis in die Küche gefolgt waren. Nachdem das Kind ihn gezielt ablenkte, verschwanden beide Personen plötzlich. Dann fiel dem Geschädigten auf, dass Geld aus seinem Geldbeutel entwendet wurde. Insgesamt entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich Die Frau sei 30-40 Jahre alt, südosteuropäische Phänotyp, hatte schwarze lange Haare und trug eine orange-rote Weste. Der Junge sei sieben bis acht Jahre alt und habe einen beigefarbenen Pullover getragen. Zeugen werden gebeten, sich mit der PI Völklingen unter 06898/2020 in Verbindung zu setzen. Die Polizei warnt davor, sich auf ähnliche Gespräche einzulassen. Gerade lebensältere Menschen werden gerne von Trickbetrügern angesprochen, indem an ihre Gutherzigkeit appelliert wird.

