Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verdächtiger stiehlt Kupferkabel

Korschenbroich (ots)

Weil ein Zeuge beobachtet hatte, wie sich ein Unbekannter am Mittwoch (21.06.), gegen 03:15 Uhr, an der Garage eines Hauses an der Marienkirchstraße zu schaffen machte, waren mehrere Streifenwagen alarmiert worden.

Im Rahmen der Fahndung trafen Beamte auf einen 46 Jahre alten Mann aus Mönchengladbach. Der räumte zwar ungefragt den Diebstahl von Kupferkabeln auf einer Baustelle an der Liedberger Straße ein, den versuchten Einbruch in die Garage stritt er allerdings ab.

Weil der polizeibekannte Mann offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und sich mit dem Diebstahl der Kupferkabel seinen Lebensunterhalt und weitere Drogen finanzieren wollte, wurde er vorläufig festgenommen.

Seine Beute und das von ihm mitgeführte Werkzeug wurden sichergestellt. In einer späteren Vernehmung bei der Kripo räumte der Mönchengladbacher noch weitere Kupferdiebstähle ein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Richter Haftbefehl gegen den 46-Jährigen.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 23 in Kaarst übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell