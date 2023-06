Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: E-Scooter-Fahrer wird bei Unfall schwer verletzt - Polizei fahndet nach Fußgängerin

Neuss (ots)

Bereits am Mittwoch (31.05.), gegen 19:40 Uhr, war es an der Einmündung Further Straße / Marienstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 44 Jahre alte Mann aus Neuss schwer verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann als Fahrer eines E-Sccoters mit einem Verkehrszeichen kollidiert und hatte das Bewusstsein verloren. Aufgrund von Zeugenaussagen waren die Ermittler bislang nicht von einer Beteiligung Dritter an dem Unfallgeschehen ausgegangen.

Erst heute (21.06.) gingen Hinweise bei der Polizei ein, dass eine Fußgängerin damals achtlos auf den Radweg getreten sein soll und damit den Fahrer des E-Scooters zu einem Ausweichmanöver gezwungen habe. Bei der Unfallverursacherin soll es sich um eine beige gekleidete Frau gehandelt haben. Eine detailliertere Beschreibung liegt derzeit nicht vor.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise auf die Fußgängerin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Verkehrskommissariat 1 in Neuss zu melden.

Die Polizei informiert: Wie beim Fahrradfahren besteht auch für E-Scooter keine Helmpflicht. ABER: Selbst bei Stürzen mit geringer Geschwindigkeit kann es zu schwersten Kopfverletzungen kommen! Tragen Sie deshalb zur eigenen Sicherheit stets einen Helm. Er schützt Sie vor schweren Folgen bei einem Unfall. Weitere Informationen zum Thema E-Scooter unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/e-scooter.

