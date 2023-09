Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Kellerbrand und Sachbeschädigung durch Brand

Völklingen (ots)

Zu einem Kellerbrand kam es heute gegen 00:25 Uhr in der Rathausstraße 12. Nachdem zunächst eine brennende Mülltonne hinter dem Einkaufsmarkt Woolworth durch die Feuerwehr gelöscht worden war, hatte ein Anwohner die Feuerwehr über einen Kellerbrand in der Rathausstraße 12 informiert. Alle Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen, wobei eine 95 Jahre alte Frau mittels Drehleiter aus ihrer Wohnung geborgen werden musste. Alle Bewohner blieben unverletzt. Im Rahmen einer ersten Brandursachenermittlung konnte festgestellt werden, dass in einem Kellerraum Unrat in Brand gesetzt worden war. Es entstand geringer Sachschaden. Die Bewohner konnten nach den Löscharbeiten ihre Wohnungen wieder betreten. Die Freiwillige Feuerwehr Völklingen war mit 6 Einsatzfahrzeugen und 38 Einsatzkräften vor Ort. Für die Dauer des Einsatzes war die Rathausstraße 1,5 Stunden voll gesperrt. Die Brandermittlungen dauern an. Hinweise zu den beiden Brandgeschehen erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

