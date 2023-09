Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Unbekannter Radfahrer attackiert Fußgänger mit Pfefferspray - Wer kann Hinweise geben?

Mühlhausen (ots)

Heute Morgen kam es um 05.50 Uhr wurde auf dem Gehweg der Windeberger Straße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Auf Höhe eines Supermarktes wurde ein 16-Jähriger von einer unbekannten männlichen Person mit einem Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Hierbei fuhr der Täter auf einem Fahrrad. Der Jugendliche erlitt durch den Sprühnebel des Pfeffersprays starke Schmerzen und Augenrötungen. Im Anschluss an die Tat kam der Täter mit dem Fahrrad zurück an den Tatort und fuhr unter hämischen Bemerkungen an dem Opfer vorbei und entfernte sich in unbekannte Richtung. Der Täter wird wie folgt beschreiben: Er ist männlichen Geschlechts und etwa 30 bis 40 Jahre alt. Der Unbekannte trug bei der Tatausführung eine auffallend neongelbe Arbeitsjacke und fuhr ein dunkles Fahrrad. Wer sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben kann, wird gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Telefonnummer 06301/4510, zu melden. Aktenzeichen: 0254214

