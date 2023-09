Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl aus Garten

Birkungen (ots)

Auf einem Gartengrundstück Am Wiesengraben wurde am Mittwochabend ein Einbruch festgestellt. Die unbekannten Diebe öffneten gewaltsam mehrere Türen und verschafften sich so Zutritt zu dem Schuppen. Entwendetet wurden Stromkabel und elektronische Geräte im Wert von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell