POL-HI: Diebstahl von Tornetzen auf einem Sportplatz - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Alfeld OT Sack - (rb) Zwischen Samstag, 16.09.2023, 14:00 Uhr, und Montag, 18.09.2023, 12:00 Uhr, wurde ein Reifen eines Anhängers zerstochen. Der Anhänger befand sich auf einem Grundstück im Solbrink im Ortsteil Sack. Zeugen zu der Sachbeschädigung werden gebeten, sich mit der Polizei in Alfeld unter der Telefonnummer: 05181-80730 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

