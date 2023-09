POL-KN: (Konstanz, L219) Autofahrer fährt Feuerwehrmann über den Fuß (13.09.2023)

VS-Villingen (ots) - Ein Unbekannter ist am Mittwoch, in der Zeit zwischen 15.40 Uhr und 18.00 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Niederwiesenstraße gegen einen dort abgestellten 5er BMW gefahren und hat diesen am Fahrzeugheck beschädigt. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 6000 Euro an dem hochwertigen BMW zu kümmern, fuhr der ...

mehr