POL-KB: Korbach - Trickdiebin in zwei Geschäften: Einmal erfolglos und einmal teures Smartphone entwendet

Korbach (ots) - Auf Bargeld abgesehen hatte es ein Unbekannter am Freitag (14. Juli) gegen 17.00 Uhr in Bad Arolsen. Ein ebenfalls gestohlenes Handy konnte wieder aufgefunden werden. Aus einem in der Bahnhofstraße in Höhe einer Eisdiele stehenden, schwarzen Cabrio der Marke Mercedes entwendete er eine Geldbörse und ein Mobiltelefon. Das Dach des Cabrios war nicht geschlossen. Das Mobiltelefon konnte der Autobesitzer ...

mehr