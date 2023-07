Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Reifen an mehreren Autos zerstochen, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

An insgesamt fünf Autos haben Unbekannte in der Nacht von Donnerstag (13. Juli) auf Freitag (14. Juli) Reifen zerstochen. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Die Polizei Bad Wildungen nahm im Laufe des letzten Freitags und auch an den Folgetagen insgesamt fünf Anzeigen wegen Sachbeschädigungen an Autoreifen auf.

Die Tatzeiten liegen in allen Fällen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, teilweise wurden alle Reifen, teilweise aber nur zwei Reifen an den in Bad Wildungen geparkten Autos zerstochen. Betroffen waren ausschließlich hochwertige Autos, überwiegend in der Farbe Weiß und der Marke BMW.

Im Einzelnen beschädigten die Unbekannten einen blauen und einen weißen BMW in der Danziger Straße, jeweils einen weißen BMW im Parkhaus Kaiserlindenplatz und in der Elshäuser Straße sowie einen weißen Mercedes in der Straße der Jugend.

Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus und ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900. Möglicherweise weitere Geschädigte werden ebenfalls gebeten sich zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell