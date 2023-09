Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Versuchter Diebstahl aus unverschlossenem Auto

Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am Mittwochvormittag, kurz vor 10.30 Uhr, hat ein unbekannter Täter versucht, aus einem auf dem Parkplatz der ZG Raiffeisen in der Güterstraße unverschlossen abgestellten Auto Wertsachen zu entwenden. Der Dieb wurde allerdings von der 25-jährigen Autobesitzerin auf dem Beifahrersitz ihres Wagens entdeckt. Dieser flüchtete daraufhin in einem Sprinter mit polnischem Kennzeichen zusammen mit dem ebenfalls unbekannten Sprinter-Fahrer in Richtung Hagelrainstraße. Die eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief negativ.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell