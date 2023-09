Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Beuren a.d. Aach, Lkr. Konstanz) Betrunkene Autofahrerin flüchtet vor der Polizei und prallt in Friedhofsmauer (13.09.2023)

Singen, BEuren a.d. Aach (ots)

Der Versuch einer betrunkenen Autofahrerin sich einer Polizeikontrolle zu entziehen endete am Mittwochabend an der Mauer des Friedhofs in Beuren a.d. Aach. Gegen 22.30 Uhr fiel Beamten des Polizeireviers Singen im Bereich der Straße "Zur Dornermühle" eine Peugeot mit auffälliger Fahrweise auf, weshalb dieser kontrolliert werden sollte. Die 48 Jahre alte Frau am Steuer verlangsamte daraufhin zunächst ihre Fahrt, beschleunigte dann jedoch und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit, unter mehrfachem Streifen des Bordsteins und Abkommen auf die Gegenfahrbahn, über Hausen a.d. Aach bis nach Beuren, wo sie am Ortseingang die Kontrolle über ihren Wagen verlor und in die Mauer des dortigen Friedhofs prallte. Da die Fahrerseite des Peugeot durch die Kollision stark deformiert war, bargen die Polizisten die zum Glück nur leicht verletzte Frau über die Beifahrerseite. Dabei stellten sie deutlichen Alkoholgeruch bei der 48-Jährigen fest. Deshalb musste sie neben der Versorgung der Verletzungen im Krankenhaus schließlich auch eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 30 Mann zur Unterstützung an die Unfallstelle ausgerückt war, löschte den im Motorraum rauchenden Wagen an dem Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro entstand. Die Höhe des Schadens an der Friedhofsmauer schätzte die Polizei auf rund 5.000 Euro. Glücklicherweise ist durch die gefährliche Fahrweise der 48-Jährigen kein Unbeteiligter gefährdet oder verletzt worden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell