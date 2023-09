LPI-NDH: Skoda landet auf dem Dach

Bad Langensalza (ots) - Auf der Bundesstraße 247, am Abzweig Gothaer Landstraße, kam es am Donnerstagabend zu einer Verkehrsstörung. Mehrere Fahrer meldeten, dass Bänder von der Brücke auf die Fahrbahn hängen. Die Fahrbahn musste kurzzeitig gesperrt werden, damit die Papierbänder beseitigt werden konnten. Wer diese Bänder zu welchem Zwecks aufgehängt hat ist bisher unklar. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr