LPI-NDH: Fußgänger angefahren

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend wurde in Nordhausen ein 75 Jahre alter Fußgänger angefahren. Zunächst wollte eine 55 Jahre alte Nordhäuserin mit ihrem Auto aus der Töpferstraße nach links in die Käthe-Kollwitz-Straße abbiegen. Dabei übersah sie den Mann, der aus Richtung August-Bebel-Platz kommend gerade dabei war, die Käthe-Kollwitz-Straße zu überqueren. Beim Zusammenprall wurde der Mann leicht verletzt. Er kam zur ärztlichen Versorgung in das Südharz Klinikum.

